- Я так понимаю, что в "Спартаке" решили строить новую команду, поэтому прощаются с футболистами, которые были лидерами многие годы. Возраст всё равно, наверное, уже берёт своё. Не честнее ли было бы отпустить Георгия в начале сезона? Насколько я понимаю из того, что я читал в прессе и слышал от представителей "Спартака", ему предлагали уйти в другой клуб, но он сам отказался, - передаёт слова Бушманова Metaratings.ru.
18 мая официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил, что 30-летний центральный защитник и капитан команды Георгий Джикия покидает красно-белых по завершении сезона. В текущем сезоне на счету Джикии 11 матчей во всех турнирах (7 в Российской премьер-лиге и 4 в Кубке России) без результативных действий.
Футболист выступал за "Спартак" с января 2017 года, когда перешёл из пермского "Амкара" за трансферную компенсацию в размере 2,35 миллиона евро.
Бушманов объяснил, почему "Спартак" решил расстаться с Джикией
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал уход из команды капитана красно-белых Георгия Джикии.
Фото: РПЛ