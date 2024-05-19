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Бушманов объяснил, почему "Спартак" решил расстаться с Джикией

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Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал уход из команды капитана красно-белых Георгия Джикии.
Фото: РПЛ
- Я так понимаю, что в "Спартаке" решили строить новую команду, поэтому прощаются с футболистами, которые были лидерами многие годы. Возраст всё равно, наверное, уже берёт своё. Не честнее ли было бы отпустить Георгия в начале сезона? Насколько я понимаю из того, что я читал в прессе и слышал от представителей "Спартака", ему предлагали уйти в другой клуб, но он сам отказался, - передаёт слова Бушманова Metaratings.ru.

18 мая официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил, что 30-летний центральный защитник и капитан команды Георгий Джикия покидает красно-белых по завершении сезона. В текущем сезоне на счету Джикии 11 матчей во всех турнирах (7 в Российской премьер-лиге и 4 в Кубке России) без результативных действий.

Футболист выступал за "Спартак" с января 2017 года, когда перешёл из пермского "Амкара" за трансферную компенсацию в размере 2,35 миллиона евро.

Спартак Георгий Джикия Евгений Бушманов Российские трансферы
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