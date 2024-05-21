"Конечно, у нас нет настроения после вылета "Сочи". Никто в команде не хотел вылета в Первую лигу, было достаточно шансов, чтобы остаться в РПЛ. Это футбол, надо двигаться дальше и делать всё, чтобы "Сочи" вернулся в РПЛ как можно скорее. Тяжело сказать, почему так сложилось. Действительно, в этом сезоне всё шло против нас. Было очень много матчей, где мы хорошо играли, но в конце пропускали и теряли очки", - заявил Дркушич.
ФК "Сочи" стал первой командой, заработавшей понижение в классе по итогам сезона 2023/24 в РПЛ. "Горожане" опустились на последнее 16-е место в турнирной таблице, уступив воронежскому "Факелу" (0:2) в матче 10-го тура Премьер-лиги 1-го октября прошлого года. С тех пор команда ни разу не смогла покинуть нижнюю строчку.
Математических шансов на спасение "Сочи" лишил "Краснодар", вырвав победу (3:2) в концове очного матча в рамках 29-го тура. В заключительном 30-м туре "Сочи" сыграет против "Рубина". Матч пройдет в Казани.
Источник: "Metaratings"
Дркушич - о вылете "Сочи" из РПЛ: в этом сезоне всё шло против нас
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич прокомментировал вылет своей команды из РПЛ за тур до конца чемпионата.
Фото: официальный сайт РПЛ