"Слухи. Все вопросы будут решаться по окончании сезона. Не обращаю внимания. Это нормально, когда про каждого футболиста пишут. Я сконцентрирован на играх за свою команду и на концовке сезона - впереди у нас важные матчи, финал Кубка", - приводит слова Лунева "Матч ТВ".
Голкипер сборной России Андрей Лунев перебрался в "Карабах" из леверкузенского "Байера" перед стартом текущего сезона на правах свободного агента и подписал контракт на один год. В текущем сезоне Лунев принял участие в 32-х матчах в составе "Карабаха" во всех турнирах, из которых 10 - в Лиге Европы.
Если Андрей Лунев не продлит контракт со своим нынешним клубом, летом он станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что интерес к 32-летнему голкиперу проявляет санкт-петербургский "Зенит". Лунев уже выступал в составе "сине-бело-голубых" с 2017-го по 2021-й год.
Лунев - о новом контракте с "Карабахом": слухи, про каждого футболиста что-то пишут
Российский голкипер Андрей Лунев опроверг новости о переподписании контракта с азербайджанским "Карабахом".
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