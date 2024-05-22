"Динамо" главное устоять на мандраже в первые 15–20 минут матча с "Краснодаром". Если они на этом нервяке и ответственности не пропустят вначале, для них всё пойдёт нормально. Потому что выйдут, ноги будут ватные, всё трясётся - могут получить от "Краснодара". И не факт, что получится забить. Важно хорошо провести начало матча, а ближе к перерыву можно начинать давить", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
После 29-ти туров чемпионата России московское "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице. В активе "бело-голубых" 56 очков. Ближайший преследователь, "Зенит", набрал 54 очка в 29-ти матчах, а замыкающий тройку "Краснодар" - 53. Все три команды претендуют на победу в турнире за тур до конца.
"Динамо" гарантированно выиграет золотые медали в случае победы или ничьи с "Краснодаром" и точно не станет чемпионом, в случае поражения, вне зависимости от матча "Зенит" - "Ростов" в 30-м туре. В случае победы и "Краснодара", и "Зенита" в заключительном туре, чемпионом станет "Зенит". "Краснодар" завоюет "золото", если одержит победу в своем матче, а "Ростов" не проиграет "Зениту".
Червиченко: "Динамо" главное выстоять первые 15-20 минут с "Краснодаром", не пропустить на нервах
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо".
Фото: официальный сайт "Краснодара"