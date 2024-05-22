"ПСЖ" действительно интересуется Сафоновым? Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас", - сказал Евгений Сафонов.
Ранее появилась информация о том, что Матвей Сафонов может перейти из "Краснодара" в "ПСЖ", где получит роль дублера основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы. Журналист Андрей Панков назвал сумму возможного перехода - 20 миллионов евро плюс бонусы.
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара", в текущем сезон он провел 29 матчей за "быков" во всех турнирах», в которых пропустил 27 мячей и 10 раз играл на ноль. За национальную команду голкипер сыграл 13 матчей.
Источник: Sport24
Отец голкипера Сафонова - о переходе в "ПСЖ": первый раз слышу такую информацию
Евгений Сафонов, отец вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"