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Отец голкипера Сафонова - о переходе в "ПСЖ": первый раз слышу такую информацию

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Евгений Сафонов, отец вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"
"ПСЖ" действительно интересуется Сафоновым? Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас", - сказал Евгений Сафонов.

Ранее появилась информация о том, что Матвей Сафонов может перейти из "Краснодара" в "ПСЖ", где получит роль дублера основного голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы. Журналист Андрей Панков назвал сумму возможного перехода - 20 миллионов евро плюс бонусы.

Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара", в текущем сезон он провел 29 матчей за "быков" во всех турнирах», в которых пропустил 27 мячей и 10 раз играл на ноль. За национальную команду голкипер сыграл 13 матчей.

Источник: Sport24

ПСЖ Матвей Сафонов Краснодар
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