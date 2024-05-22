"Первым номером понятно, что сейчас никуда не позовут, если говорить о таком клубе. В каждой такой команде будет сильный вратарь. Может, это и хорошо, что пока есть первый номер, и тебе дают время адаптироваться, не сразу бросают в топку. Если будут давать шансы и право на ошибку, то, конечно, стоит туда ехать и бороться", - заявил Кафанов.
Ранее в СМИ появилась информация, что голкипер "Краснодара" и сборной России заинтересовал чемпиона Франции ПСЖ. Как сообщает источник, парижский клуб уже провел переговоры о возможном переходе вратаря в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, предположительно, может составить 20 миллионов евро.
Основным вратарем "Пари Сен-Жермен" является итальянец Джанлуиджи Доннарумма. На его счету 41 матч за ПСЖ во всех турнирах текущего сезона и 37 пропущенных мячей. В активе Сафонова 29 матчей за "Краснодар" в РПЛ, в которых он пропустил 27 мячей. Сообщается, что ПСЖ рассматривает Матвея Сафонова в качестве дублера Доннаруммы.
Источник: "СЭ"
Кафанов - о возможном трансфере Сафонова в ПСЖ: может, это и хорошо, что есть первый номер, есть время адаптироваться
Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, прокомментировал новости о переходе голкипера Матвея Сафонова из "Краснодара" в ПСЖ.
Фото: "Матч ТВ"