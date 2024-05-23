"Все в привычном режиме, изменений нет. Готовимся к матчу, который будет очень важным. Не понятно, смогут ли принять участие в игре Дуглас, Мостовой и Артур. Время еще есть, шансы тоже", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" сыграет с "Ростовом" на домашнем стадионе в 30-м туре РПЛ. Напомним, что 30-й тур РПЛ пройдёт 25-го мая в 16:30 по московскому времени - все матчи начнутся в одно время. После 29-ти сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от "бело-голубых" на три очка. Команда Мурада Мусаева проведёт очную встречу с подопечными Марцела Лички.
В матче 29-го тура "Зенит" на выезде одержал победу над грозненским "Ахматом" со счётом 5:1, а Матео Кассьерра оформил первый в истории РПЛ пента-трик, забив в одном матче пять мячей.
Семак рассказал, что Дуглас Сантос, Мостовой и Артур могут не сыграть с "Ростовом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что сразу несколько игроков могут не принять участие в матче 30-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"