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Нападающий "Оренбурга" Обухов: нам по силам обыграть "Спартак"

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Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов заявил, что оренбуржцы могут обыграть московский "Спартак".
Фото: ФК "Оренбург"
"Задача - победить, других вариантов нет. Нам по силам обыграть "красно-белых". Не знаю, как он будет действовать, насколько для них игра будет важна", - цитирует Обухова "Матч ТВ".

В последнем туре РПЛ "Оренбург" примет на своём поле московский "Спартак". После 29-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 30 очков, "красно-белые" располагаются на пятой строчке с 49-ю очками. В матче первого круга "Спартак" одержал победу над оренбуржцами со счётом 3:2, а в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России "Оренбург" одержал победу с минимальным счётом в первой встрече, однако потерпел поражение во втором матче со счётом 1:3 и вылетел в Путь регионов.

Оренбург Владимир Обухов Спартак
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