- Звал ли меня Олег Кононов в "Спартак"? С Олегом Георгиевичем мы побеждали "Спартак" на "Открытие Арене" (3:2), да и в целом играли здорово. Вскоре после этого его как раз позвали туда. Конкретных обсуждений не было, но, знаю, он тоже хотел меня пригласить, - передаёт слова Беляева "Чемпионат".
32-летний центральный защитник "Ленинградца" Максим Беляев выступал за тульский "Арсенал" с февраля 2016 года по июнь 2023 года, из них с июня по ноябрь 2018 года - под руководством главного тренера Олега Кононова, с которым Беляев сыграл 14 матчей и забил 2 гола. В ноябре 2018 года Кононов занял пост наставника московского "Спартака", который покинул в сентябре 2019 года.
Защитник "Ленинградца" Беляев: Кононов хотел пригласить меня в "Спартак", но конкретных обсуждений не было
Центральный защитник "Ленинградца" Максим Беляев рассказал, что мог перейти из тульского "Арсенала" в московский "Спартак" вслед за главным тренером Олегом Кононовым.
Фото: ТАСС