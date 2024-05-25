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"СЭ": награждать возможного чемпиона России в Краснодаре будет Алаев, в Санкт-Петербурге — Митрофанов

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В пресс-службе лиги сообщили, кто будет награждать чемпиона РПЛ.
Фото: "СЭ"
"Александр Алаев будет в Краснодаре", - приводит слова пресс-службы РПЛ "СЭ".

По информации издания, если по итогам 30-го тура чемпионский титул достанется "Зениту", который в параллельном матче принимает на своем поле в Санкт-Петербурге "Ростов", награждать команду, скорее всего, будет генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, все матчи заключительного тура РПЛ пройдут сегодня, 25 мая, и начнутся в 16:30 по столичному времени. На данный момент первое место в турнирной таблице занимает "Динамо", набравшее 56 очков. "Зенит" отстает от лидера на 2 очка и располагается на второй строчке. "Краснодар" с 53 баллами замыкает призовую тройку.

Александр Алаев Максим Митрофанов Динамо Краснодар Зенит
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