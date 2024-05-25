- Я считаю, что они упустили момент, не уволив Абаскаля зимой. Клуб ничего не выиграл, оставив тренера. Был шанс на Кубок и третье место?После его ухода эти шансы сохранялись. Абаскаль перезрел ещё зимой. Команда, уволив тренера сразу, могла бы потерять лишь половину сезона, а в итоге потеряла его целиком, - цитирует Геркуса Metaratings.ru.
14 апреля официальный телеграм-канал московского "Спартака" сообщил об увольнении 35-летнего испанского главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Под его руководством в 7 весенних матчах во всех турнирах красно-белые одержали 2 победы и потерпели 3 поражения.
Исполняющим обязанности главного тренера после ухода Абаскаля стал его помощник - 41-летний босниец Владимир Слишкович, в 9 матчах во всех турнирах под его руководством "Спартак" одержал 5 побед и потерпел 1 поражение - в матче Кубка России с калининградской "Балтикой" (0:1).
Геркус: "Спартак" мог потерять половину сезона, уволив Абаскаля зимой. В итоге потеряли целиком
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался об увольнении испанского главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в середине апреля 2024 года.
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