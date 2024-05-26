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Бубнов раскритиковал Личку за замену в решающей игре с "Краснодаром": логика непонятна, совершенно неожиданный ход!

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Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов, а ныне футбольный эксперт раскритиковал главного тренера "Динамо" Марцела Личку за замену в решающей для чемпионства игре с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
"Главная ошибка Лички — это выход на поле Паршивлюка. Логика этой замены непонятна. Команде нужно было атаковать и забивать, для этого гораздо лучше подходят игроки нападения. Тот же Фёдор Смолов, даже Дмитрий Скопинцев, которого заменил Сергей, мог принести больше пользы на чужой половине. Но появился Паршивлюк и схватил удаление за вторую жёлтую уже через 15 минут, ещё больше осложнив положение "Динамо". Совершенно неожиданный ход!" - сказал Бубнов.

Судьба чемпионского титула в завершившимся сезоне решался до последнего тура. В решающей игре московское "Динамо" играло в гостях с "Краснодаром". Динамовцы впервые за десятилетия могли стать чемпионами, для этого нужна была хотя бы одна ничья, но подопечные Марцела Лички в Краснодаре потерпели неудачу. Матч завершился со счетом 1:0, "бело-голубые" дважды сотрясали каркас ворот Матвея Сафонова, но в итоге не смогли забить чемпионский гол.

Предоставленным шансом воспользовался "Зенит", который при своих болельщиках одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1) и стал чемпионом России шестой раз подряд. Примечательно, что чемпионство петербуржцы оформили в знаменательную дату - в день 99-летия образования клуба.

Источник: Sportbox

Александр Бубнов Краснодар Динамо Марцел Личка
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