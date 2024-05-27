"Зенит" нуждается в капитальном обновлении, если команда планирует взять ещё одно чемпионство в следующем сезоне. Клубу нужно проводить мощную трансферную кампанию", - сказал Бубнов.
Из тройки призеров этого сезона РПЛ наиболее уязвимым с точки зрения комплектации состава футбольный эксперт назвал "Краснодар", поскольку "быки" могут расстаться с рядом своих ключевых футболистов. По информации журналиста Фабрицио Романо, "ПСЖ" почти завершил сделку по голкиперу южан Матвею Сафонову, а крайнего защитника Сергея Волкова может купить "Зенит". По оценке Бубнова, московское "Динамо" под руководством Марцела Лички может качественно усилиться.
По итогам 30 туров победу в чемпионате России в шестой раз подряд одержал "Зенит", набрав 57 очков. Серебряные медали завоевал "Краснодар" (56 очков), а московское "Динамо", которое занимало лидирующую позицию перед решающим туром, заняло третье место в итоговое турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sportbox
Бубнов: "Зенит" нуждается в капитальном обновлении, если команда планирует взять чемпионство в следующем сезоне
Бывший игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что нужно сделать "Зениту", чтобы еще раз стать чемпионами России в сезоне 2024/25.
Фото: ФК "Зенит"