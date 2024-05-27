"У всех своё мнение. Думаю, Семак тоже заслуживает большого уважения — не каждый тренер может выигрывать столько титулов. В тот нужный момент, когда им надо было выиграть, "Зенит" выиграл и дожал. У Семака большой опыт. Кто бы что ни говорил, руку тренера видно", - сказал Глушаков.
"Зенит" под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд завоевал золотые медали чемпионата России, набрав 57 очков. В последнем 30-м туре, в котором решалась судьба чемпионского титула, "сине-бело-голубые" одержали волевую победу над "Ростовом" в Санкт-Петербурге. Матч складывался неудачно, хозяева пропустили уже на седьмой минуте, но до свистка на перерыв в ворота ростовчан поставили пенальти, который успешно реализовал Мантуан. На 85-й минуте бразильский новобранец "Зенита" Артур ударом из штрафной прошил Сергея Песьякова и забил чемпионский гол.
В параллельной игре "Динамо" проиграло "Краснодару" со счетом 1:0, хотя до победы в чемпионате "бело-голубым" можно было сыграть вничью. В итоге динамовцы довольствовались только бронзовыми медалями, а второе место заняли "быки".
Источник: "Чемпионат"
Глушаков: Семак заслуживает большого уважения - не каждый тренер может выигрывать столько титулов
Бывший игрок сборной России Денис Глушаков оценил работу главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"