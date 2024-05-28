"Жалко, что "Крылья" не участвовали в ней. Конечно, следил за гонкой, как и все", - приводит слова Салтыкова "Чемпионат".
Судьба чемпионского титула РПЛ сезона 2023/24 решалась в заключительном 30-м туре. Перед финальным игровым туром на золотые медали претендовали три команды: "Динамо", "Зенит" и "Краснодар". "Бело-голубые" уступили "Краснодару" (0:1) в выездном матче. В параллельной игре "Зенит" одолел "Ростов" (2:1) дома, что позволило команде из Санкт-Петербурга завоевать трофей.
"Крылья Советов" завершили сезон на 9-м месте. В активе самарского клуба 41 очко. В заключительном туре "Крылья" сыграли с "Пари НН" (1:1).
Салтыков: следил за чемпионской гонкой. Жаль, "Крылья Советов" не участвовали в ней
Вингер "Крыльев Советов" Никита Салтыков поделился впечатлением от чемпионской развязки в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"