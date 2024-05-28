"Лисакович по-любому покинет "Балтику", потому что он в аренде из "Рубина". Пока по вариантам не знаю, он игрок "Рубина" и должен вернуться в свой клуб. Предложения от других клубов? Пока рано об этом говорить", - цитирует Живко "РБ Спорт".
Нападающий сборной Беларуси Виталий Лисакович перебрался на правах аренды из "Рубина" в "Балтику" в январе 2024-го года. В минувшем сезоне на счету форварда 4+5 по системе гол+пас в 22-х матчах в чемпионате и Кубке России. "Балтика" по итогам 30-ти туров завершила сезон на 15-м месте и вылетела из РПЛ.
Контракт Виталия Лисаковича с "Рубином" рассчитан до лета 2025-го года. В казанский клуб футболист перебрался в январе 2022-го года из "Локомотива" за 1.2 миллиона евро.
Агент: Лисакович по-любому покинет "Балтику", он игрок "Рубина" и должен вернуться в свой клуб
Футбольный агент Томислав Живко, представляющий интересы белорусского форварда Виталия Лисаковича, рассказал о карьерных перспективах своего клиента.
Фото: Global Look Press