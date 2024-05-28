Французский "ПСЖ" и "Краснодар" близки к закрытию сделки по переходу вратаря сборной России Матвея Сафонова. Стороны уже договорились о контракте. По данным "Чемпионата", сумма сделки составит 18 миллионов евро. 1 миллион полагается "быкам" в случае, если Сафонов проведет 20 матчей за новый клуб, еще 1 миллион - за отметку в 30 сыгранных матчей.
Напомним, ранее сообщалось, что "ПСЖ" внимательно изучает российский трансферный рынок. В кандидатуре Сафонова "ПСД" видит дублера для основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Парижский клуб, по сообщениям прессы, готов расстаться с 20-ю миллионами евро.
"Чемпионат": фиксированная сумма трансфера Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ" - 18 миллионов евро
Стали известны детали трансфера голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: "Чемпионат"