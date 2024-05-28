"Хорош ли сезон по итогу для "Динамо"? Если убрать 30-й тур, то хороший. А если с последней игрой, то нормальный сезон. Когда был такой шанс, достаточно было набрать одно очко и приносить медали впервые в российской истории… Я считаю, это поражение перекрывает всё хорошее, что было. Значит, нужно больше работать", - заявил Пименов.
Московское "Динамо" завершило сезон на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Марцела Лички 55 очков в 30-ти турах, что на одно меньше, чем у победившего в чемпионате "Зенита". "Краснодару", который занял 2-е место в итоговой таблице, "Динамо" уступило лишь по дополнительным показателям.
В заключительном 30-м туре РПЛ "Динамо" в статусе лидера турнирной таблицы встречалось на выезде с "Краснодаром". Победа или ничья в матче гарантировали "Динамо" золотые медали вне зависимости от исхода остальных матчей тура. "Бело-голубые" уступили с минимальным счетом (0:1), а "Зенит" в параллельном матче переиграл "Ростов" (2:1) и защитил титул чемпиона России.
Источник: "Metaratings"
Пименов: если убрать 30-й тур, то у "Динамо" хороший сезон, но это поражение перекрывает всё хорошее, что было
Экс-форвард "Динамо" Руслан Пименов подвел итоги сезона для "бело-голубых".
Фото: официальный сайт "Динамо"