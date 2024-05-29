"В прошлом году Дзюба принёс очень много пользы "Локомотиву". Вторая часть сезона ему не удалась. "Локомотив" перестроил игру, и в новой схеме не было места габаритному форварду. Это видение тренера. Жаль, что во второй части чемпионата мы не так часто видели Дзюбу на поле, но это футбол. Артём может пригодиться команде, которая владеет мячом и находится постоянно внутри штрафной соперника", - цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".
Сегодня, 29-го мая, стало известно, что Артём Дзюба покидает московский "Локомотив" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 26-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего форварда в 2,8 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что контракт Артёма Дзюбы с "железнодорожниками" может быть продлён, если нападающий наберёт 12 баллов по системе "гол+пас". Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь", "Ростов" и турецкий "Адана Демирспор".
Также сегодня стало известно, что "Локомотив" в статусе свободных агентов покидают защитник Станислав Магкеев и полузащитник Рифат Жемалетдинов.
Билялетдинов: жаль, что во второй части чемпионата мы не так часто видели Дзюбу на поле
Экс-игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказался об уходе Артёма Дзюбы из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"