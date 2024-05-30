"Будущее Смолова? Эти вопросы задавайте руководству клуба. Они занимаются всеми контрактными делами. В этом сезоне Федор был не особо заметен. Сейчас место основного нападающего железно за Тюкавиным. И Смолов ему в напарники не нужен", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Фёдор Смолов провёл 34 матча за московское "Динамо" во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом истекает этим летом.
На счету Константина Тюкавина 38 матчей, 17 голов и 10 голевых передач. Рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро, его трудовое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Напомним, что команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата сезона-2023/2024.
Колосков: сейчас место основного нападающего в "Динамо" железно за Тюкавиным, и Смолов ему в напарники не нужен
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий "Динамо" Фёдор Смолов не нужен в напарники Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо"