"Российские игроки "Зенита" должны создать конкуренцию тем, кто выходит на поле, а не просто сидеть на скамейке. Хочется, чтобы Мостовой вышел на первые роли. Сколько можно оставаться в "подающих надежды"? Мы все говорим: Мостовой будет, Мостовой может, Мостовой покажет. А ему уже 26 лет, три гола за сезон", - сказал Стрепетов.
В завершившемся сезоне Мостовой сыграл в рамках РПЛ 21 матч, в 11 из них он выходил в стартовом составе, а в десяти начинал игры со скамейки запасных. Атакующий полузащитник забил три гола и сделал одну голевую передачу. Напомним, в зимнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили трое бразильцев - вингер Педро, центральный защитник Нино и нападающий Артур, который забил чемпионский гол в решающем матче 30-го тура.
Петербуржцы в шестой раз подряд завоевали золотые медали чемпионата, на этот раз им хватило 57 очков, это меньше, чем набрал ЦСКА, став чемпионом в 2006 году. Серебряные медали взял "Краснодар" с 56-ю набранными очками, бронза - у московского "Динамо" (56 очков).
Источник: "РБ Спорт"
Стрепетов: российские игроки "Зенита" должны создать конкуренцию, а не просто сидеть на скамейке
Бывший игрок и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов высказался о конкуренции в команде между российскими игроками и иностранцами.
Фото: ФК "Зенит"