- Мы бы не отказались видеть Артема Дзюбу в "Урарту". Если говорить про его характер, то у всех сильных футболистов он непростой. Проблема, когда футболист не выполняет установку тренера... По мне, Артем способен в чемпионате Армении показывать свои сильные качества.
Вчера, 29 мая, "Локомотив" объявил об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы в качестве свободного агента. Напомним, контракт игрока с московским клубом был рассчитан до конца этого сезона и не был продлен.
Форвард перебрался в стан "железнодорожников" в феврале прошлого года. На счету Дзюбы 39 матчей в красно-зеленой футболке, в которых он забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач партнерам. В августе игроку исполнится 36 лет.
Источник: Sport24
Главный тренер "Урарту" Гунько: не отказались бы видеть Дзюбу у себя в клубе
Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько не против приглашения в армянский клуб нападающего Артема Дзюбы.
Фото: Чемпионат.com