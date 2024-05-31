"Дело в том, что данная сумма - это не совсем прибыль. Ранее в интервью Сергей Николаевич Галицкий говорил о его намерении учредить фонд для академии ФК "Краснодар", с помощью которого академия могла бы существовать. И 9 млрд из той суммы, которая указана как чистая прибыль по итогам 2023 года, как раз и являются его взносом в этот созданный фонд академии", - цитирует Фундукяна "Чемпионат".
Напомним, что согласно данным РФС самым прибыльным клубом РПЛ в 2023 году стал "Краснодар" - у "быков" зафиксирована прибыль в 11,965 млрд. рублей, на второй строчке расположился петербургский "Зенит" - 2,006 млрд. рублей, а тройку замкнул "Сочи" - 1,276 млрд. рублей.
Самыми убыточными клубами стали: московский ЦСКА - общий убыток составил 1,523 млрд. рублей, "Спартак" - 1,270 млрд. рублей и екатеринбургский "Урал" - 582 миллионов рублей.
По итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах, чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит", набравший на одно очко больше.
В "Краснодаре" рассказали о том, что большая часть прибыли клуба - взнос Галицкого в фонд академии
Вице-президент "Краснодара" Арам Фундукян рассказал о прибыли клуба в 2023 году.
Фото: ФК "Краснодар"