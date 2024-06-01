- С нынешним форматом Кубка было возможно увидеть любую команду в финале. Понятно, что у команд низшего дивизиона шансы пройти далеко равны нулю. Немного странно, что ЦСКА проиграл только "Зениту", а "Балтика" проиграла кучу матчей и вышла в финал, - передаёт слова Дьякова "Чемпионат".
2 июня в московских "Лужниках" пройдёт матч Суперфинала Кубка России, в котором за обладание трофеем сыграют калининградская "Балтика" и петербургский "Зенит".
"Балтика" стала победителем нижней сетки плей-офф (Пути регионов), по ходу турнира калининградцы проиграли "Крыльям Советов" (1:2) и "Зениту" (1:2) на групповом этапе, а также московскому ЦСКА в 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) (0:1, 0:2). ЦСКА на групповом этапе дважды уступил "Факелу" (0:2, 1:1 и пен. 2:4), а также "Зениту" в финале Пути РПЛ (1:1, 0:0, пен. 4:5), что привело к вылету "армейцев" из турнира из-за нововведения регламента текущего сезона, отменившего переход проигравшего в финале Пути РПЛ в Путь регионов.
Дьяков - о формате Кубка: странно, что ЦСКА проиграл только "Зениту", а "Балтика" проиграла кучу матчей и вышла в финал
Экс-защитник "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков высказался о нынешнем регламенте Кубка России.
Фото: "Чемпионат"