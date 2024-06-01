"Нам очень жаль, что это произошло. Мы до последнего верили, что сможем добиться (результата) и сделать чудо. К сожалению, у нас не получилось. Впереди нас ждёт та ситуация, которую проходил не один клуб. "Рубин", "Динамо", "Крылья", многие команды, а нам удавалось сохранить место в РПЛ. Но, видимо, пришла наша очередь", - цитирует Аверьянова "Чемпионат".
Сегодня, 1-го июня, екатеринбургский "Урал" одержал победу над тольяттинским "Акроном" во втором переходном матче со счётом 2:1, однако этого не хватило для сохранения прописки в РПЛ, так как в первой встрече "Акрон" одержал победу со счётом 2:0. Тольяттинский клуб впервые за свою историю сыграет в Российской премьер-лиге. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "шмели" заняли четырнадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 30 очков в 30-ти встречах.
После поражения в первом переходном матче со счётом 0:2 руководство "Урала" объявило об отставке с поста главного тренера Виктора Гончаренко - временно исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Аверьянов.
Тренер "Урала" Аверьянов: нам удавалось сохранить место в РПЛ, но, видимо, пришла наша очередь
Исполняющий обязанности главного тренера "Урала" Евгений Аверьянов высказался о вылете команды из РПЛ.
Фото: ФК "Урал"