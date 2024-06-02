"Главное разочарование сезона-2023/24? Это то, что "Спартак" не стал чемпионом", - цитирует Филимонова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 30-ти встречах. Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. Напомним, что в апреле клуб объявил об отставке с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. В следующем сезоне его место займёт Деян Станкович.
Экс-игрок сборной России Александр Филимонов высказался о главном разочаровании сезона
Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов рассказал о главном разочаровании сезона.
Фото: ФК "Спартак"