"Нет слов. Одни эмоции, счастье. Сергей Богданович - лучший тренер в России? Безусловно, без сомнений. Сергей Богданович - лучший. Чего не хватает остальным клубам? Сергея Богдановича и наших игроков", - заявила Илюхина.
"Зенит" одержал победу в суперфинале Кубка России с "Балтикой". Победный гол на 90+5 минуте отправил в ворота калининградцев центральный защитник Нуралы Алип. Кубок России стал третьим трофеем "сине-бело-голубых" в сезоне 2023/24. Ранее подопечные Сергея Семака завоевали "золото" РПЛ и победили в Суперкубке России.
После победы в чемпионате России главный тренер "Зенита" Сергей Семак продлил контракт с клубом до 30-го июня 2030-го года.
Источник: "Матч ТВ"
Председатель совета директоров "Зенита" Илюхина: чего не хватает другим клубам? Сергея Богдановича и наших игроков
Елена Илюхина, председатель совета директоров "Зенита", прокомментировала победу "сине-бело-голубых" в финале Кубка России над "Балтикой" (2:1).
Фото: официальный сайт "Зенита"