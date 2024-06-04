Представители "Зенита" провели предварительные переговоры с агентом 27-летнего форварда "Спартака" Александра Соболева Павлом Андреевым на предмет возможности трансфера футболиста в петербургский клуб, сообщают СМИ.
По данным источника, сине-бело-голубые пока не обращались по этому вопросу непосредственно к красно-белым. Сообщается, что в контракте Соболева прописана сумма отступных для российских клубов в размере 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне на счету Соболева 34 матча за "Спартак" во всех турнирах, 10 забитых мячей и 9 результативных передач.
Источник: РБК
РБК: "Зенит" провёл предварительные переговоры с агентом форварда "Спартака" Соболева
По данным СМИ, руководство "Зенита" ищет варианты приобретения нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"