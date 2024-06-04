Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Словения
19:00
АрменияНе начат
Швейцария
21:15
ЭстонияНе начат
Румыния
21:30
БолгарияНе начат
Австрия
21:45
СербияНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Португалия
21:45
ФинляндияНе начат
Италия
22:00
ТурцияНе начат

"СЭ": "Зенит" не заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Соболева

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Петербургский "Зенит" не заинтересован в приобретении нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, петербургский "Зенит" не заинтересован в приобретении нападающего московского "Спартака" Александра Соболева - у селекционеров сине-бело-голубых другие приоритеты по усилению состава.

В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл 34 матча за московский "Спартак" и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Напомним, что команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а московский "Спартак" занял пятое место в итоговой турнирной таблице РПЛ, имея отставание от сине-бело-голубых в семь очков.

Источник: "СЭ".

Зенит Спартак Александр Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится