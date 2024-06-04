По информации источника, петербургский "Зенит" не заинтересован в приобретении нападающего московского "Спартака" Александра Соболева - у селекционеров сине-бело-голубых другие приоритеты по усилению состава.
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл 34 матча за московский "Спартак" и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Напомним, что команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а московский "Спартак" занял пятое место в итоговой турнирной таблице РПЛ, имея отставание от сине-бело-голубых в семь очков.
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Зенит" не заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Соболева
Петербургский "Зенит" не заинтересован в приобретении нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"