"Штраф 100 тысяч рублей и условная дисквалификация на 3 месяца. Основная задача комитета довести до футбольной общественности, что даже к любому намеку на какие-то нарушения чистой игры будем достаточно жестко относиться", - цитирует Стукалова "СЭ".
Напомним, что после матча 21-го тура российского чемпионата "Зенит" - "Рубин" (0:2), полузащитник казанского клуба Руслан Безруков пошутил о том, что "ждёт денежки на карту от "Краснодара". В завершившемся сезоне Руслан Безруков провёл 24 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 700 тысяч евро. Ранее депутат Госдумы Николай Новичков попросил генпрокурора проверить высказывание игрока "Рубина".
В комитете по этике РФС подтвердили условную дисквалификацию и денежный штраф полузащитника "Рубина" Безрукова
Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов подтвердил информацию о санкциях в отношении полузащитника "Рубина" Руслана Безрукова.
Фото: ФК "Рубин"