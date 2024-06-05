"У нас был хороший сезон. Конечно, мы могли быть лучше. Я думаю, что могли быть выше. К сожалению, не сумели. В последних играх мы не получили нужные очки. Но это жизнь. В целом мы провели хороший сезон", - цитирует Костанцу "Матч ТВ".
В сезоне-2023/2024 Фернандо Костанца провёл 30 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко в 30-ти встречах.
Полузащитник "Крыльев Советов" Костанца: мы могли быть выше в турнирной таблице
Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о результатах команды в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Крылья Советов"