«Предложений пока нет, открыт для работы. Сейчас стараюсь совершенствоваться в этой профессии: смотрю игры, хожу на футбол, провожу анализ. Жду, когда появится хороший вариант. За последние полгода были предложения возглавить клуб. Из России был один вариант, но это не была команда из РПЛ», - цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».
Ранее 42-летний специалист возглавлял «Томь», «Пари НН», кипрский «Кармиотисс», сербский «Спартак», а также «Кайрат» из Казахстана.
Напомним, что в качестве футболиста Кержаков играл за «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».
Кержаков: предложений пока нет, но стараюсь совершенствоваться
Экс-игрок сборной России Александр Кержаков рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Зенит"