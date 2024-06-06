"Не буду отрицать, что скауты были на этой игре (товарищеский матч Словения - Армения). Может ли он покинуть "Локомотив" этим летом? Не хочется говорить в сослагательном наклонении. Будет конкретная информация, тогда можно будет поговорить", - заявил Клюев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна просматривали скауты двух клубов итальянской Серии А во время товарищеского матча за сборную Армении. В минувшем сезоне Наир Тикнизян принял участие в 30-ти матчах "Локомотива" в чемпионате и Кубке России. На счету футболиста 9 голов и 6 голевых передач.
В зимнее трансферное окно Тикнизяна связывали с возможным переходом в "Зенит". Сам игрок, однако, отверг предложение о переходе.
Источник: "СЭ"
Агент - о просмотре Тикнизяна итальянскими клубами: не буду отрицать, что скауты были на игре
Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны итальянских команд.
Фото: официальный сайт "Локомотива"