- Может ли Георгий Джикия оказаться этим летом в "Ростове"? Мы с ним никаких переговоров не ведём, - передаёт слова Рыскина Metaratings.ru.
30-летний центральный защитник Георгий Джикия в мае 2024 года покинул московский "Спартак", за который выступал с января 2017 года. В прошедшем сезоне на его счету 12 матчей за клуб во всех турнирах без результативных действий. Ранее появлялась информация, что Джикия договорился о продолжении карьеры в одном из московских клубов.
Силкин: в "Динамо" и так проблемы с обороной, зачем ещё и Джикия? Он накосячил и в "Спартаке", и в сборной России
Спортивный директор "Ростова": с Джикией никаких переговоров не ведём
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопрос о возможности подписания контракта с экс-защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Фото: РПЛ