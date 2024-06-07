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Спортивный директор "Ростова": с Джикией никаких переговоров не ведём

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопрос о возможности подписания контракта с экс-защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Фото: РПЛ
- Может ли Георгий Джикия оказаться этим летом в "Ростове"? Мы с ним никаких переговоров не ведём, - передаёт слова Рыскина Metaratings.ru.

30-летний центральный защитник Георгий Джикия в мае 2024 года покинул московский "Спартак", за который выступал с января 2017 года. В прошедшем сезоне на его счету 12 матчей за клуб во всех турнирах без результативных действий. Ранее появлялась информация, что Джикия договорился о продолжении карьеры в одном из московских клубов.

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