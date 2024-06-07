Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Чехия
18:30
МальтаНе начат
Армения
19:00
КазахстанНе начат
Беларусь
20:00
РоссияНе начат
Албания
20:00
АзербайджанНе начат
Румыния
21:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат
Польша
21:45
УкраинаНе начат
Шотландия
21:45
ФинляндияНе начат
Англия
21:45
ИсландияНе начат

В "Ювентусе" опровергли заинтересованность в полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли заявил, что клуб не заинтересован в полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы не заинтересованы в Эдуарде Сперцяне", - цитирует Джунтоли Sport24.

В завершившемся сезоне Эдуард Сперцян провёл 33 матча за "Краснодар" во всех турнирах и записал на свой счёт 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Краснодар Эдуард Сперцян Ювентус
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится