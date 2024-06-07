"Мы не заинтересованы в Эдуарде Сперцяне", - цитирует Джунтоли Sport24.
В завершившемся сезоне Эдуард Сперцян провёл 33 матча за "Краснодар" во всех турнирах и записал на свой счёт 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В "Ювентусе" опровергли заинтересованность в полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне
Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли заявил, что клуб не заинтересован в полузащитнике "Краснодара" Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"