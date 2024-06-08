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Фильцов: "Краснодар" будет в следующем сезоне серьезно бороться за чемпионство

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Бывший голкипер "Краснодара" Александр Фильцов оценил перспективы "быков" в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" будет и в следующем сезоне серьезно бороться за чемпионство. Они каждый год все ближе к этому первому месту. В этом году не совсем получилось из-за весенней части", - сказал Фильцов.

Он поддержал нынешнего главного тренера "быков" Мурада Мусаева, который сменил в середине прошедшего сезона сербского специалиста Владимира Ивича. В минувшем розыгрыше чемпионата России "Краснодар" впервые в своей истории завоевал серебряные медали. В последнем 30-м туре команда одержала победу над московским "Динамо" (1:0), которое являлось претендентом на чемпионский титул. Первое место в шестой раз подряд занял петербуржский "Зенит", опередив своих преследователей всего на один балл.

Источник: Legalbet

Александр Фильцов Краснодар
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