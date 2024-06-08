- Россия и Белоруссия - это два братских народа. В Минске нас приняли так, как будто мы приехали домой, в Россию. Всё прекрасно, всё понравилось: начиная от прилёта, заканчивая проживанием и атмосферой на игре. Всё было организовано на высшем уровне, - передаёт слова Сафонова Metaratings.ru.
7 июня в Минске состоялся товарищеский матч между национальными командами Белоруссии и России, который завершился победой российской сборной со счётом 4:0. В составе подопечных Валерия Карпина дубль после выхода на замену оформил нападающий Фёдор Чалов, забивший третий и четвёртый мячи в матче, ещё по одному голу на счету Ивана Облякова и Константина Тюкавина.
Голкипер Матвей Сафонов защищал ворота сборной России в первом тайме и в перерыве уступил место в воротах дебютировавшему Александру Максименко.
Матвей Сафонов: Россия и Белоруссия - два братских народа. В Минске всё было прекрасно
Голкипер сборной России Матвей Сафонов оценил организацию товарищеского матча в Минске с национальной командой Белоруссии (4:0).
Фото: РФС