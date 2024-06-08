Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
16:00
ЛитваНе начат
Словения
16:00
БолгарияНе начат
Эстония
19:00
Фарерские островаНе начат
Молдова
19:00
КипрНе начат
Венгрия
19:00
ИзраильНе начат
Швеция
19:00
СербияНе начат
Швейцария
19:00
АвстрияНе начат
Португалия
19:45
ХорватияНе начат
Дания
20:30
НорвегияНе начат
Бельгия
21:00
ЛюксембургНе начат
Испания
22:30
Северная ИрландияНе начат

Матвей Сафонов: Россия и Белоруссия - два братских народа. В Минске всё было прекрасно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер сборной России Матвей Сафонов оценил организацию товарищеского матча в Минске с национальной командой Белоруссии (4:0).
Фото: РФС
- Россия и Белоруссия - это два братских народа. В Минске нас приняли так, как будто мы приехали домой, в Россию. Всё прекрасно, всё понравилось: начиная от прилёта, заканчивая проживанием и атмосферой на игре. Всё было организовано на высшем уровне, - передаёт слова Сафонова Metaratings.ru.

7 июня в Минске состоялся товарищеский матч между национальными командами Белоруссии и России, который завершился победой российской сборной со счётом 4:0. В составе подопечных Валерия Карпина дубль после выхода на замену оформил нападающий Фёдор Чалов, забивший третий и четвёртый мячи в матче, ещё по одному голу на счету Ивана Облякова и Константина Тюкавина.

Голкипер Матвей Сафонов защищал ворота сборной России в первом тайме и в перерыве уступил место в воротах дебютировавшему Александру Максименко.

Сборная России Сборная Белоруссии Матвей Сафонов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится