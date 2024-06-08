- Ребята отнеслись к матчу профессионально, это главный вопрос, который был у меня перед игрой. Всё-таки заключительный матч перед перерывом, но и тренерский штаб, и футболисты отнеслись профессионально. Второе - это, конечно, результат, и он положительный. Белорусам нужно добавлять во всех компонентах игры. Матч был очень хороший. Что касается оценки работы Валерия Карпина - всё шикарно, у нас появляются новые имена и крепкая сборная. Считаю, его нужно продлевать, - передаёт слова Пименова Metaratings.ru.
7 июня на поле минского стадиона "Динамо" состоялся товарищеский матч между сборными Белоруссии и России. Подопечные главного тренера Валерия Карпина одержали уверенную победу со счётом 4:0. По одному голу записали на свой счёт Иван Обляков (ЦСКА) и Константин Тюкавин ("Динамо" Москва), дубль в течение семи минут после выхода на замену оформил Фёдор Чалов (ЦСКА).
55-летний Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда одержала 11 побед в 18 матчах при 6 ничьих и 1 поражении с суммарной разницей голов 38:7.
Пименов - о работе Карпина в сборной России: всё шикарно, нужно продлевать
Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов оценил работу главного тренера национальной команды Валерия Карпина после разгрома сборной Белоруссии (4:0).
Фото: РФС