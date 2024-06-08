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Хавбек "Зенита" Артур: Коваленко похож на бразильца по менталитету. Любит повеселиться, потанцевать

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Полузащитник "Зенита" Артур поделился мыслями о том, кто из российских игроков команды больше похож на бразильцев.
Фото: Чемпионат.com
- Кто в из россиян больше всего похож на бразильца по менталитету? Наверное, Коваленко. Он любит повеселиться, потанцевать. А по технике игры выделю Мостового. Отличный футболист с крутыми скиллами, приносит много пользы на поле.

Александр Коваленко, играющий на позиции центрального полузащитника, перебрался в "Зенит" прошлым летом, заключив контракт до июня 2028 года. 20-летний российский хавбек принял участие в 6 матчах "сине-бело-голубых" в РПЛ и в 8 играх Кубка России, проведя на поле в общей сложности 380 минут и отметившись одной голевой передачей.

Источник: Metaratings

Зенит Артур Виктор Гимарайнс Александр Коваленко Андрей Мостовой
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