- Кто в из россиян больше всего похож на бразильца по менталитету? Наверное, Коваленко. Он любит повеселиться, потанцевать. А по технике игры выделю Мостового. Отличный футболист с крутыми скиллами, приносит много пользы на поле.
Александр Коваленко, играющий на позиции центрального полузащитника, перебрался в "Зенит" прошлым летом, заключив контракт до июня 2028 года. 20-летний российский хавбек принял участие в 6 матчах "сине-бело-голубых" в РПЛ и в 8 играх Кубка России, проведя на поле в общей сложности 380 минут и отметившись одной голевой передачей.
Источник: Metaratings
Хавбек "Зенита" Артур: Коваленко похож на бразильца по менталитету. Любит повеселиться, потанцевать
Полузащитник "Зенита" Артур поделился мыслями о том, кто из российских игроков команды больше похож на бразильцев.
Фото: Чемпионат.com