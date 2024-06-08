"16 клубов нормально, но для меня 18 — лучше. Для России такое количество команд — более приемлемый формат. Мне кажется, в подобном формате будет больше ярких матчей. А еще увеличится число городов и регионов, которые увидят большой футбол", - цитирует слова Газизова Sport24.
Шамиль Газизов является бывшим генеральным директором "Уфы", с которой смог подняться из второго российского дивизионе в российскую премьер-лигу. Летом 2020 года перешёл на аналогичную должность в "Спартак", но спустя 5 месяцев ушёл по собственному желанию.
Напомним, что 22 марта 2022 года команды проводили голосование за расширение лиги до 18 команд, в котором 10 команд высказались за, а 5 клубов против, среди которых были "Спартак", "Динамо", "Локомотив", ЦСКА и "Зенит". РФС затормозили эту инициативу по причине проблемы с лицензированием у команд.
Газизов - о расширении РПЛ: для России 18 команд более приемлемый формат
Генеральный менеджер махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился своим мнением по поводу расширения российской премьер-лиги до 18 команд.
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