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Вячеслав Колосков высказался о молодых футболистах в сборной России

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением по поводу прогресса молодых игроков в составе сборной России.
Фото: Sport24
"Откровенно говоря, не вижу развития молодых игроков в сборной. Мы только о Тюкавине слышим. У нас никто не зазвездился, не стал звездой, которую берут нарасхват в иностранные клубы", - цитирует слова Колоскова "СЭ".

Напомним, что сборная России, начиная с 2022 года, провела 10 товарищеских матчей, одержав 6 побед и 4 раза сыграв вничью. Самой крупной победой стала встреча против сборной Кубы, которую российская сборная обыграла со счётом 8:0. Встреча проходила на "Волгоград Арене". Вчера, 7-го июня, национальная команда России на выезде одержала разгромную победу над Белоруссией со счётом 4:0. Забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).

По состоянию на 8 июня 2024 года сборная России в рейтинге ФИФА занимает 35-е место.

Вячеслав Колосков РФС Константин Тюкавин Сборная России
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