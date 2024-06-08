"Откровенно говоря, не вижу развития молодых игроков в сборной. Мы только о Тюкавине слышим. У нас никто не зазвездился, не стал звездой, которую берут нарасхват в иностранные клубы", - цитирует слова Колоскова "СЭ".
Напомним, что сборная России, начиная с 2022 года, провела 10 товарищеских матчей, одержав 6 побед и 4 раза сыграв вничью. Самой крупной победой стала встреча против сборной Кубы, которую российская сборная обыграла со счётом 8:0. Встреча проходила на "Волгоград Арене". Вчера, 7-го июня, национальная команда России на выезде одержала разгромную победу над Белоруссией со счётом 4:0. Забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).
По состоянию на 8 июня 2024 года сборная России в рейтинге ФИФА занимает 35-е место.
Вячеслав Колосков высказался о молодых футболистах в сборной России
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением по поводу прогресса молодых игроков в составе сборной России.
Фото: Sport24