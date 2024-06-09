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Главный тренер "Ариса": с Джикией и Дзюбой будет тяжело что-то развивать

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Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о возможном подписании Артёма Дзюбы и Георгия Джикии.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы не нуждаемся в усилении на эти позиции. И вектор развития клуба — на молодых игроков, чтобы помогать им расти и переходить в другую лигу. С Джикией и Дзюбой будет тяжело уже что-то развивать. При всем уважении к этим футболистам", - цитирует Шпилевского "СЭ".

В завершившемся сезоне Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. Нападающий уйдёт из клуба на правах свободного агента.

На счету Георгия Джикии в сезоне-2023/2024 12 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах, его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллионов евро. Центральный защитник также уйдёт из клуба на правах свободного агента.

Арис Алексей Шпилевский Артем Дзюба Георгий Джикия
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