"Мы не нуждаемся в усилении на эти позиции. И вектор развития клуба — на молодых игроков, чтобы помогать им расти и переходить в другую лигу. С Джикией и Дзюбой будет тяжело уже что-то развивать. При всем уважении к этим футболистам", - цитирует Шпилевского "СЭ".
В завершившемся сезоне Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. Нападающий уйдёт из клуба на правах свободного агента.
На счету Георгия Джикии в сезоне-2023/2024 12 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах, его рыночная стоимость оценивается в 3,5 миллионов евро. Центральный защитник также уйдёт из клуба на правах свободного агента.
Главный тренер "Ариса": с Джикией и Дзюбой будет тяжело что-то развивать
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о возможном подписании Артёма Дзюбы и Георгия Джикии.
Фото: ФК "Зенит"