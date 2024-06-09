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Гендиректор “Ахмата” Айдамиров – о возможном подписании Джикии: ни от чего нельзя зарекаться

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Генеральный директор “Ахмата” Ахмед Айдамиров прокомментировал возможный трансфер защитника Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"
– Ни от чего нельзя зарекаться. Сейчас мы решили все вопросы с тренерским штабом. Приоритетное право у них. Они должны одобрить кандидатуру.

Напомним, Георгий Джикия после завершения текущего сезона не стал продлевать контракт с московским “Спартаком”, за который он выступал с 2017 года. Таким образом, российский футболист вышел на рынок свободных агентов. Защитник имеет право подписать контракт с любым клубом.

Источник: “Матч ТВ”

Спартак Георгий Джикия Ахмат Российские трансферы
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