– Ни от чего нельзя зарекаться. Сейчас мы решили все вопросы с тренерским штабом. Приоритетное право у них. Они должны одобрить кандидатуру.
Напомним, Георгий Джикия после завершения текущего сезона не стал продлевать контракт с московским “Спартаком”, за который он выступал с 2017 года. Таким образом, российский футболист вышел на рынок свободных агентов. Защитник имеет право подписать контракт с любым клубом.
Источник: “Матч ТВ”
Гендиректор “Ахмата” Айдамиров – о возможном подписании Джикии: ни от чего нельзя зарекаться
Генеральный директор “Ахмата” Ахмед Айдамиров прокомментировал возможный трансфер защитника Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"