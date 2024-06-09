– Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники “Зенита” сильнее его. И вообще не понятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.
Напомним, Георгий Джикия 30 июня официально перестанет быть футболистом московского “Спартака” и выйдет на рынок свободных агентов, так как стороны приняли решение не продлевать сотрудничество после минувшего сезона. В составе красно-белых защитник играл с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,50 млн евро.
Источник: Metaratings
Радченко: защитники “Зенита” сильнее Джикии
Экс-форвард “Зенита” Дмитрий Радченко считает, что защитник Георгий Джикия не усилит петербургский клуб.
Фото: "Матч ТВ"