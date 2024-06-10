"Пока особого усиления я в нем не вижу. Лучше ли он Дзюбы? Это не критерий. Здесь много моментов: какую роль играет Дзюба как нападающий, какую - Воробьев, кому сколько лет и так далее. Это совершенно разные футболисты. Абсолютно. А по принципу "полезнее, чем было" игроков не покупают", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Сегодня, 10-го июня, московский "Локомотив" объявил о переходе нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьёва, контракт с игроком подписан на три года. В сезоне-2023/2024 нападающий провёл во всех турнирах за оренбуржцев 31 матч и отметился восьмью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
По итогам прошедшего сезона команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка. Подопечные Давида Деограсии расположились на 12-й строчке с 31-м очком. Ранее клуб на правах свободного агента покинул форвард Артём Дзюба, в сезоне-2023/2024 нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также клуб объявил о расставании с Рифатом Жемалетдиновым, Станиславом Магкеевым и Даниилом Худяковым.
Смородская - о переходе Воробьёва в "Локомотив": особого усиления я в нем не вижу
Бывший президент "железнодорожников" Ольга Смородская высказалась о переходе Дмитрия Воробьёва из "Оренбурга" в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"