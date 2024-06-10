Группа А
"Динамо" (Москва)
"Спартак" (Москва)
"Крылья Советов" (Самара)
"Динамо" (Махачкала)
Группа В
"Локомотив" (Москва)
"Ростов" (Ростов-на-Дону)
"Оренбург"
"Химки"
Группа С
"Краснодар"
ЦСКА (Москва)
"Ахмат" (Грозный)
"Пари НН" (Нижний Новгород)
Группа D
"Зенит" (Санкт-Петербург)
"Рубин" (Казань)
"Факел" (Воронеж)
"Акрон" (Тольятти)
Напомним, что 1-2 места выходят в плей-офф Пути РПЛ, 3 места отправляются в плей-офф Пути регионов, а 4 места вылетают.
Результаты жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2024/2025
Сегодня, 10 июня, состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.
Фото: "Матч ТВ"