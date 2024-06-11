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Источник: Слишкович отказался от места главного тренера в "Химках"

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Экс-наставник "Спартака" Владимир Слишкович отказался возглавлять подмосковные "Химки", сообщил источник, знакомый со ситуацией.
Фото: ФК "Спартак"
Недавно стало известно, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Химок". Слишкович, по информации журналиста Ивана Карпова, был в числе кандидатов на вакатное место.

Владимир Слишкович заменил в "Спартаке" уволенного в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Под руководством боснийца красно-белые ни разу не проиграли в Российской Премьер-Лиги в концовке сезона и в итоге заняли пятое место, набрав 50 очков. Единственное поражение случилось в Кубке России, в финале Пути регионов команда проиграла калининградской "Балтики". (0:1). По окончании сезона стало известно, что новым главным тренером московского клуба станет Деян Станкович, ожидалось, что Слишкович продолжит работу в тренерском штабе, но специалист принял решение покинуть команду.

Источник: "Чемпионат"

Владимир Слишкович Химки
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