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"РБ Спорт": "Зенит" планирует активировать опцию выкупа Данилы Козлова из "Балтики"

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Санкт-петербургский "Зенит" планирует воспользоваться правом выкупа полузащитника "Балтики" Данилы Козлова.
Фото: "Чемпионат"
Действующий чемпион России "Зенит" планирует укрепить состав в летнее трансферное окно. Как сообщает "РБ Спорт", сине-бело-голубые планируют активировать пункт выкупа атакующего полузащитника "Балтики" Данилы Козлова. 19-летний футболист перебрался в команду из Калининграда лишь в январе 2024-го года. Ранее он выступал в составе "Зенита-2".

"Балтика" заплатила за трансфер Козлова 350 тысяч евро. В договоре между клубами, как сообщалось ранее, есть опция обратного выкупа футболиста. В 10-ти матчах весенней части РПЛ в составе "Балтики" Козлов записал на свой счет 2+4 по системе гол+пас. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Козлова заинтересован "Краснодар", а вариант с возвращением в "Зенит" является для полузащитника непривлекательным.

Зенит Данила Козлов Балтика Российские трансферы
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