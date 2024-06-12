"Мусаев ищет опытных футболистов на роль дядьки в команде. Но мы понимаем, что в команде есть Кордоба и более быстрые и молодые игроки. Может, кого-то хотят продать. Все матчи вряд ли сыграет Смолов даже при хорошем состоянии. Но игровое время будет точно. Вряд ли его берут только тренироваться", - сказал Деменко.
Ранее в СМИ сообщали, что 34-летний нападающий после окончания контракта с бело-голубыми присоединится к "Краснодару" на правах свободного агента. Действующее соглашение игрока с московским клубом истекает уже 30 июня. В минувшем сезон Смолов принял участие в 30 матчах, примерно в половине из которых выходил со скамейки запасных. Форвард забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. Напомним, Смолов уже выступал за краснодарский клуб с 2015 по 2018 год, в сезоне 2015/16 форвард забил 20 голов и сделал восемь голевых передач в рамках РПЛ, а за всё время пребывания в стане "быков" нападающий оформил 64 гола и 20 голевых пасов в 101 матче.
Источник: "Чемпионат"
Деменко - о Смолове в "Краснодаре": Мусаев ищет опытных футболистов на роль дядьки в команде
Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал вероятное возвращение в "Краснодар" нападающего Фёдора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"