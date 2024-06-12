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Дмитрий Сычев считает Николича сильным специалистом

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Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался по поводу назначения Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: globallookpress.com
"Марко доказал своей работой, что является сильным специалистом. ЦСКА точно не пожалеет", - цитирует слова Сычева "Матч ТВ".

Марко Николич ранее возглавлял московский "Локомотив", с которым смог выиграть Кубок России, а также привести "железнодорожников" к бронзовым медалям чемпионата.

Напомним, что 6 июня 2024 года сербский специалист подписал контракт на 2 года с московским ЦСКА, заменив на посту главного тренера Владимира Федотова.

Чемпионат России ПЛ Марко Николич Дмитрий Сычев Локомотив
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