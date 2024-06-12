"Марко доказал своей работой, что является сильным специалистом. ЦСКА точно не пожалеет", - цитирует слова Сычева "Матч ТВ".
Марко Николич ранее возглавлял московский "Локомотив", с которым смог выиграть Кубок России, а также привести "железнодорожников" к бронзовым медалям чемпионата.
Напомним, что 6 июня 2024 года сербский специалист подписал контракт на 2 года с московским ЦСКА, заменив на посту главного тренера Владимира Федотова.
Дмитрий Сычев считает Николича сильным специалистом
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался по поводу назначения Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: globallookpress.com